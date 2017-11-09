Специалист по Drupal7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки119 просмотров

Требуется специалист по CMS Drupal 7-ой версии. Натяжка верстки, настройка функционала. 

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. 

Свяжусь со всеми заинтересовавшими. 

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта. 

Студиям не беспокоить!

Drupal
8 лет назад
ivansmir81
Иван 
70 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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