Необходимо наполнение сайта, тестирование, выявление багов (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки117 просмотров

Сайт по заказу еды, (пока на 2х языках – русский и английский). Сайт сделан, но контентом наполнен не до конца. Нужно решать с программистами проблемы и вскрывать баги, отслеживать контент, которого не хватает на сайте, нужно наполнить каталог и в дальнейшем решать какие-то еще возникающие проблемы

WordPress
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров