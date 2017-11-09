Необходимо наполнение сайта, тестирование, выявление багов (Wordpress)

Сайт по заказу еды, (пока на 2х языках – русский и английский). Сайт сделан, но контентом наполнен не до конца. Нужно решать с программистами проблемы и вскрывать баги, отслеживать контент, которого не хватает на сайте, нужно наполнить каталог и в дальнейшем решать какие-то еще возникающие проблемы