Интеграция самописного сайта к IP.Board 3.4.7

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок156 просмотров

Добрый день.  Нужно переписать интеграцию сайта к форуме. Раньше (логин и комментарии) работали через Ipbwi, что уже не совместим с новыми версиями PHP.

Как сейчас работает:

1. Логин на всех страницах сайта.

2. После логина показывается небольшой блок с аватаром и данными пользователя.

3. Есть возможность оставлять комментарии под новостями, файлами, статьями. 

Возможно добавить функциональность (регистрация на сайте).

PHP
8 лет назад
maxvin
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров