Интеграция самописного сайта к IP.Board 3.4.7

Добрый день. Нужно переписать интеграцию сайта к форуме. Раньше (логин и комментарии) работали через Ipbwi, что уже не совместим с новыми версиями PHP.

Как сейчас работает:

1. Логин на всех страницах сайта.

2. После логина показывается небольшой блок с аватаром и данными пользователя.

3. Есть возможность оставлять комментарии под новостями, файлами, статьями.

Возможно добавить функциональность (регистрация на сайте).