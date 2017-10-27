Для завершения работы над плагином и других доработок требуется программист. На долговременную основу. Если аккаунт пустой, пишите сразу так чтобы я понял что вы мне и нужны и со временем у вас более или менее ...
Передача данных из вебформы в crm bx8.
Есть форма: http://joxi.ru/82QjL6DT1v03dA. После её заполнения на лендингах юзер попадает в личный кабинет на другом сайте (редирект + автологин) а его данные (с 6 полей) передаются в crm.
Требуется: переписать код формы так, чтобы мы могли отвязать интеграцию от одного трекера и вставлять такую форму в любой лендинг (новый, старый, неважно).
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