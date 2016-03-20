Суть работы: Имеется видеообзор крупной и средней бытовой техники. Требуется смонтировать видео продолжительностью 1.5-2 минуты, подложить дикторский текст и музыку (музыку использовать с лицензией creative commons, CC) и в качестве пояснительных ...
Вотермарки на видео
Добрый день,
Есть 2 видео:
1) https://yadi.sk/i/4mN-rAceqHoMH
2) https://yadi.sk/i/yYHQC2jdqHoiN
Необходимо:
1) Файлы весят много. Нужно сжать без сильной потери качества
2) Нанести вотермарки по принципу "шахматный порядок". Лого предоставлю
3) По завершению работы залить на youtube. Канал предоставлю
Выбранный исполнитель
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