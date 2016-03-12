Задача: смонтировать 10 видеороликов на основе существующего проекта в Adobe After Effects. Что нужно добавить: 1. Цветокоррекция, контраст и т.д. 2. Lower thirds в начале и в конце (уже есть в ...
Нужно сделать видео с использованием 3D графики на основе рисунков.
Необходимо подобное видео для музыкального проекта. Рисунки в стиле комикс будут отрисованы художником. Рассмотрим все предложения по производству подобного ролика и цены. Видео примерно 3 минуты. 3D - графика примерно как прилагаемом примере.
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=kwc5G4jHyEI
Проект временно приостановлен. Всем огромная благодарность, что откликнулись. О возобновлении сообщу.
С уважением, Светлана
Заявки фрилансеров
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