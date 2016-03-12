Нужно сделать видео с использованием 3D графики на основе рисунков.

Необходимо подобное видео для музыкального проекта. Рисунки в стиле комикс будут отрисованы художником. Рассмотрим все предложения по производству подобного ролика и цены. Видео примерно 3 минуты. 3D - графика примерно как прилагаемом примере.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=kwc5G4jHyEI

Проект временно приостановлен. Всем огромная благодарность, что откликнулись. О возобновлении сообщу.

С уважением, Светлана