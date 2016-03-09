Нужно создать 3-4 минутный видеоролик в виде графики, анимации, который бы доступно объяснил суть проекта. Тематика - суд. Суть достаточно простая, нужно это внятно объяснить тем, кто далек от понимание, что такое суд. Минимум "излишеств". ...
Продающее видео
Нужно продающее видео не более 30 секунд, на тему "Каждый украинец может бесплатно получить землю". Все подробности в ЛС.
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