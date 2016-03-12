Требуется записать видеообращение с презентацией проекта на 3-4 минуты. Спикер - наш. Задача заключается в записи видео на улице, возле одного из государственных учреждений. Запись должна быть в HD-формате (1920х1200 или 1920х1080), а также минимальном ...
Изменить надпись в видео.
Вообщем в готовом коротком видео имеется одна запись, её нужно изменить на название сайта. Можно было бы в сони вегасе изменить, но вот проблема нет исходного файла. Поэтому теперь нужно в mp4 поменять.
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