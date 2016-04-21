Cмонтировать 10 видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок283 просмотра

Задача: смонтировать 10 видеороликов на основе существующего проекта в Adobe After Effects.

Что нужно добавить:

1.      Цветокоррекция, контраст и т.д.

2.      Lower thirds в начале и в конце (уже есть в проекте)

3.      Интро-заставку (в начале и в конце, уже есть в проекте)

4.      Украсить переходы перебивками (один вид перебивки уже есть в проекте)

5.      Пустить тихую музыку фоном

6.      Эллипс-фильтр если с ним будет красивее кадр - затемнение по углам как в X-Pro II в Instagram

(вроде уже есть в проекте)

Хронометраж роликов то 4 до 15 минут. Частота перебивок: 1-3 на ролик. Объём исходников для монтажа - 1 ролик это 1 видео.  

Пишите сразу примерные сроки в заявке.

9 лет назад
Denis-L
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
3 дня
Все ок. Немного не угадали со сроками, но итоговым результатом я доволен.
Необходимо было смонтировать 10 роликов. Денис во время работы показал себя адекватным заказчиком, никаких конфликтов и проблем, задание было поставлено четко. Будем сотрудничать дальше. Спасибо.

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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