Cмонтировать 10 видеороликов

Задача: смонтировать 10 видеороликов на основе существующего проекта в Adobe After Effects.

Что нужно добавить:

1. Цветокоррекция, контраст и т.д.

2. Lower thirds в начале и в конце (уже есть в проекте)

3. Интро-заставку (в начале и в конце, уже есть в проекте)

4. Украсить переходы перебивками (один вид перебивки уже есть в проекте)

5. Пустить тихую музыку фоном

6. Эллипс-фильтр если с ним будет красивее кадр - затемнение по углам как в X-Pro II в Instagram

(вроде уже есть в проекте)

Хронометраж роликов то 4 до 15 минут. Частота перебивок: 1-3 на ролик. Объём исходников для монтажа - 1 ролик это 1 видео.

Пишите сразу примерные сроки в заявке.