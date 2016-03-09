Запись трех видеороликов на английском языке.

Необходимо записать и озвучить 3 видеоролика торговли на бинарных опционах на английском языке.

Важно понимать, что такое бинарные опционы и торговля на бинарных опционах, а также свободно владеть разговорным английским.

Мы пополняем счет, Вы играете на бинарных опционах, снимаете ролик и озвучиваете его. Длительность каждого ролика должна быть 5-10 минут.