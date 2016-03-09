Нужно создать короткий видеоролик, "объяснялку" для покупателей интернет-магазина - как выбрать товар - как воспользоваться кнопкой "купить в 1 клик" - как при желании купить через корзину - где ...
Запись трех видеороликов на английском языке.
Необходимо записать и озвучить 3 видеоролика торговли на бинарных опционах на английском языке.
Важно понимать, что такое бинарные опционы и торговля на бинарных опционах, а также свободно владеть разговорным английским.
Мы пополняем счет, Вы играете на бинарных опционах, снимаете ролик и озвучиваете его. Длительность каждого ролика должна быть 5-10 минут.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно продающее видео не более 30 секунд, на тему "Каждый украинец может бесплатно получить землю". Все подробности в ЛС.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать 3-4 минутный видеоролик в виде графики, анимации, который бы доступно объяснил суть проекта. Тематика - суд. Суть достаточно простая, нужно это внятно объяснить тем, кто далек от понимание, что такое суд. Минимум "излишеств". ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Вообщем в готовом коротком видео имеется одна запись, её нужно изменить на название сайта. Можно было бы в сони вегасе изменить, но вот проблема нет исходного файла. Поэтому теперь нужно в mp4 поменять.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $37
Требуется записать видеообращение с презентацией проекта на 3-4 минуты. Спикер - наш. Задача заключается в записи видео на улице, возле одного из государственных учреждений. Запись должна быть в HD-формате (1920х1200 или 1920х1080), а также минимальном ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Видеообзор сайта на WordPress по ТЗ с красивыми заставками Функционал, возможности и пр. Создать качественный видеообзор сайта Введение - заставка прмиер сайта увеличительное стекло показ пример - далее ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Нужно смонтировать из 3-5 видео, 15 секундный ролик для инстаграма и наложить аудио и текст.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, который сможет качественно редактировать видео и готовить к выкладке. Под редактированием я имею в виду - делание из монотонной картинки человека на одинаковом фоне - более интересной, динамичной картинки. ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется переписать видеопрезентацию ролика https://www.youtube.com/watch?v=TWwG6eRFtBc Текст оставить тот же, задний фон нужно изменить на современный офисный, спикер (женщина или мужчина, неважно) должен выглядеть аккуратно ( в костюме, побрит, причесан) и говорить без акцента. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад