Создание дудл-видео для клининговой компании

Требуется дудл-видео в формате "о нас".

Готовый бриф со всей необходимой информацией можно (и нужно) посмотреть тут - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dMbZKCZ-c5Rd9-EFNqn-6G7KsXDSsklr1rbHABwrM54/edit#gid=0

Готова выслушать любые предложения, обсудить все возможные варианты сотрудничества, ответить на любые вопросы :)

Ищем такого победителя, с которым можно будет сотрудничать "всерьез и надолго": сразу после создания этого ролика нужны будут видео такого же формата о наших ключевых услугах (о мойке окон, химчистке, уборке недвижимости и т.д.) Также в процессе работы нужны будут небольшие ролики под розыгрыши, проведение акций, поздравления с ключевыми праздниками и т.д.

!!!! Обязательно указывайте сумму, за которую вы готовы выполнить этот заказ - призовое место обозначено приблизительно.