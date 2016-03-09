Я ищу видеооператора в Москве с камерой (DSLR или camcorder), который снимет 3 коротких видео сприличным качеством. Продолжительность видео 1-2 минуты. Это будут видеоприглашения (совсем простые: вышел и сказал пару слов на камеру). Съёмки ...
Создание дудл-видео для клининговой компании
Требуется дудл-видео в формате "о нас".
Готовый бриф со всей необходимой информацией можно (и нужно) посмотреть тут - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dMbZKCZ-c5Rd9-EFNqn-6G7KsXDSsklr1rbHABwrM54/edit#gid=0
Готова выслушать любые предложения, обсудить все возможные варианты сотрудничества, ответить на любые вопросы :)
Ищем такого победителя, с которым можно будет сотрудничать "всерьез и надолго": сразу после создания этого ролика нужны будут видео такого же формата о наших ключевых услугах (о мойке окон, химчистке, уборке недвижимости и т.д.) Также в процессе работы нужны будут небольшие ролики под розыгрыши, проведение акций, поздравления с ключевыми праздниками и т.д.
!!!! Обязательно указывайте сумму, за которую вы готовы выполнить этот заказ - призовое место обозначено приблизительно.
Заявки фрилансеров
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