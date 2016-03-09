Необходимо записать и озвучить 3 видеоролика торговли на бинарных опционах на английском языке. Важно понимать, что такое бинарные опционы и торговля на бинарных опционах, а также свободно владеть разговорным английским. Мы пополняем счет, ...
Необходимо снять 3 видеоприглашения
Я ищу видеооператора в Москве с камерой (DSLR или camcorder), который снимет 3 коротких видео сприличным качеством. Продолжительность видео 1-2 минуты. Это будут
видеоприглашения (совсем простые: вышел и сказал пару слов на камеру). Съёмки
будут или дома, или в студии, или в офисе. Нужна только съёмка. Монтаж не
потребуется.
Жду Ваших предложений. Вотклике на проект укажите, пожалуйста:
1) на какую камеру Вы снимаете;
2) какпишете звук;
3) естьли у Вас свой студийный свет;
4) ссылкина примеры работ (если они не представлены в портфолио);
5) стоимость Ваших услуг (в час или за результат).
Как буду выбирать:
1) смотрю портфолио;
2) смотрю на цену.
Жду Ваших предложений. Пишите!
С уважением, Евгений
Заявки фрилансеров
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