Необходимо снять 3 видеоприглашения

Я ищу видеооператора в Москве с камерой (DSLR или camcorder), который снимет 3 коротких видео сприличным качеством. Продолжительность видео 1-2 минуты. Это будут

видеоприглашения (совсем простые: вышел и сказал пару слов на камеру). Съёмки

будут или дома, или в студии, или в офисе. Нужна только съёмка. Монтаж не

потребуется.

Жду Ваших предложений. Вотклике на проект укажите, пожалуйста:

1) на какую камеру Вы снимаете;

2) какпишете звук;

3) естьли у Вас свой студийный свет;

4) ссылкина примеры работ (если они не представлены в портфолио);

5) стоимость Ваших услуг (в час или за результат).

Как буду выбирать:

1) смотрю портфолио;

2) смотрю на цену.

Жду Ваших предложений. Пишите!

С уважением, Евгений