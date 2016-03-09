Необходимо снять 3 видеоприглашения

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки165 просмотров

Я ищу видеооператора в Москве с камерой (DSLR или camcorder), который снимет 3 коротких видео сприличным качеством. Продолжительность видео 1-2 минуты. Это будут

видеоприглашения (совсем простые: вышел и сказал пару слов на камеру). Съёмки

будут или дома, или в студии, или в офисе. Нужна только съёмка. Монтаж не

потребуется.

 

Жду Ваших предложений. Вотклике на проект укажите, пожалуйста:

1)     на какую камеру Вы снимаете;

2)      какпишете звук;

3)      естьли у Вас свой студийный свет;

4)      ссылкина примеры работ (если они не представлены в портфолио);

5)     стоимость Ваших услуг (в час или за результат).

 

Как буду выбирать:

1)     смотрю портфолио;

2)     смотрю на цену.

 

Жду Ваших предложений. Пишите!

 

С уважением, Евгений

 

9 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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