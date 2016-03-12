2d графика и видеодизайн, видеомонтаж

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок227 просмотров

Суть работы: Имеется видеообзор крупной и средней бытовой техники.

Требуется смонтировать видео продолжительностью 1.5-2 минуты, подложить дикторский текст и музыку

(музыку использовать с лицензией creative commons, CC)

и в качестве пояснительных моментов использовать 2d графику ( элементы инфографики, плашки, титры)

Срок изготовления - 2 дня

Стоимость 3000 рублей.

Готовы рассмотреть варианты на постоянное сотрудничество

9 лет назад
ZoyaConcord
Зоя 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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