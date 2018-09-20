Christina_Synth

Кристина Шакула Christina_Synth

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник, графический \ UI\UX дизайнер

Многолетний опыт в сфере графического дизайна, рисунка, фотообработки и иллюстрации, а также работа с UI/UX, знание HTML/CSS.

Вы можете ознакомиться с примерами моих работ здесь: https://syntheticat.myportfolio.com/work

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ТОП-5
Фотосъемка
ТОП-50
Дизайн мобильных приложений

Отзывы заказчиков

klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
$100
10 баллов
5 лет назад
Доработка дизайна и создание веб версии.
Все реализовано на высоте. Доволен работой. Советую для сотрудничества!
Все оперативно
Ответный отзыв
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Ищу фотографа из Киева на фотосессию
Кристина - профессионал своего дела! Все было сделано качественно, в оговоренные сроки. Рекомендую сотрудничать с Кристиной в плане фото-сессии и обработки фотографий. Уверен вы получите желаемый результат! Кристина, спасибо Вам большое, что помогли воплотить в реальность наши идеи :)
Спасибо, честное и ненапряжное взаимодействие)
Ответный отзыв
Фотосъемка
1 отзыв
$4/час
от $16
#5
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$4/час
от $16
#45
Дизайн продукции
нет отзывов
$4/час
от $16
#341
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $16
#653