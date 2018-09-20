Художник, графический \ UI\UX дизайнер
Многолетний опыт в сфере графического дизайна, рисунка, фотообработки и иллюстрации, а также работа с UI/UX, знание HTML/CSS.
Вы можете ознакомиться с примерами моих работ здесь: https://syntheticat.myportfolio.com/work
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-5— Фотосъемка
ТОП-50— Дизайн мобильных приложений
Портфолио
- Hydration Monitoring device App209 просмотров
- Вебсайт для тур-компании Soviet Wonders166 просмотров
- Myvicol - мобильное приложение для изображений203 просмотра
- YumNight приложение192 просмотра
- Рекламная продукция компании Soviet Wonders +карта114 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Все реализовано на высоте. Доволен работой. Советую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Все оперативно
$15
10 баллов
7 лет назад
Кристина - профессионал своего дела! Все было сделано качественно, в оговоренные сроки. Рекомендую сотрудничать с Кристиной в плане фото-сессии и обработки фотографий. Уверен вы получите желаемый результат! Кристина, спасибо Вам большое, что помогли воплотить в реальность наши идеи :)
Ответный отзыв
Спасибо, честное и ненапряжное взаимодействие)
Фотосъемка
1 отзыв
$4/час
от $16
#5
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$4/час
от $16
#45
Дизайн продукции
нет отзывов
$4/час
от $16
#341
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$4/час
от $16
#653