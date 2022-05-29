Задача: Нужен фотограф для съёмки работ по аэрографии, и возможно сам процесс аэрографии авто, шлемов, росписи стен в квартире, полный список работ Вы можете изучить на нашем сайте https://aerografiya-spb.ru/ . На внутренних страницах Вы как раз можете посмотреть уже готовые фото, и все направления, с которыми придется работать. Работа "пыльная", бывает с выездами, а не только в малярном цеху.

Требования к исполнителю: Желателен опыт в похожих проектах.

Оплата: Предлагайте свою цену.