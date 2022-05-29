Нужен фотограф для съёмки работ по аэрографии

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт1 заявка638 просмотров

Задача: Нужен фотограф для съёмки работ по аэрографии, и возможно сам процесс аэрографии авто, шлемов, росписи стен в квартире, полный список работ Вы можете изучить на нашем сайте https://aerografiya-spb.ru/ . На внутренних страницах Вы как раз можете посмотреть уже готовые фото, и все направления, с которыми придется работать. Работа "пыльная", бывает с выездами, а не только в малярном цеху.

Требования к исполнителю: Желателен опыт в похожих проектах.

Оплата: Предлагайте свою цену.

3 года назад
guest_16197334789564
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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