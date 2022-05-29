Ищется фотограф для съемки автомобилей. Требования: оригинальные фото, хорошее качество, четкость номеров. Автомобиль должен полностью помещаться в кадре. Оплата зависит от количества сделанных фотографий. Необходимо предоставить минимум 10 фото, максимум до 10000. Вознаграждение не начисляется за дублирующие фото из базы.
Нужен фотограф для съёмки работ по аэрографии
Задача: Нужен фотограф для съёмки работ по аэрографии, и возможно сам процесс аэрографии авто, шлемов, росписи стен в квартире, полный список работ Вы можете изучить на нашем сайте https://aerografiya-spb.ru/ . На внутренних страницах Вы как раз можете посмотреть уже готовые фото, и все направления, с которыми придется работать. Работа "пыльная", бывает с выездами, а не только в малярном цеху.
Требования к исполнителю: Желателен опыт в похожих проектах.
Оплата: Предлагайте свою цену.
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