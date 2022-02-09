Настроить обратный прокси сервер

Есть хост (конечный сервер), сервер А, сервер Б.На хосте стоит авторизация по логину/паролю и ограничение по времени сессииНеобходимо настроить сервер А в качестве обратного прокси на хост, использовав сервер Б в качестве утилиты для сервера А, которая обновляла бы куку и занималась пролонгацией авторизации сервера АЖелательно использовать популярные языки программирования. Сервер Б может быть утилитой или функцией сервера А. Для наглядности прикрепил схему. Возможно другие предложения для реализации.