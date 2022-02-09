Доработать админку Wordpress

Необходимо на чистом свежем движке Вордпрес, создать модуль

Логику его работы подробно описал в ТЗ https://docs.google.com/document/d/18NN48sEfmH9iyyPWBErgrZyj75wjCyZ7GgKSxjNTyjE/edit?usp=sharing

Логика простая: получить данные и разметить в БД, подробно просто расписал.

У вас должен быть опыт кастомизации Ворпдрес или написания модулей.

От вас цена и сроки.

Это начальный функционал, если сработаемся там ещё будут 2 задачи и доработки.