Несколько проправок на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок559 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать несколько правок на готовом сайте ( регистрация, анимации jQuery, замена плеера)

2 года назад
rommiro
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Нужен парсер вакансий сайта SuperJob

    Нужен парсер вакансий сайта SuperJob, а именно чтобы программа могла парсить вакансии работодателей, собирая название компании, вакансию, имя, телефон в excel файл. Стоит учитывать, чтобы просматривать телефон с superjob, нужно иметь там регистрацию(регать акк можно ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Калькулятор на сайт

    Сайт на cms WordPress Калькулятор вывести на отдельную страницу. Ссылку на страницу вывести в верхнее меню. Калькулятор считает число фасадного кирпича для выбранных параметров, и необходимое количество укладочной смеси в кг. Пользователь вводит периметр и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать crm на symphony

    Добрый день! Необходимо разработать crm на symphony для компании занимающейся продажей продуктов. [b]План большими мазками:[/b][list][*]Подготовить инфраструктуру для дев версии.[*]Разработать бэкэнд + фронтенд.[*]Интегрировать звонилку + CRM.[*]Протестировать.[*]Настроить бэкапирование.[*]Залить на боевой.[*]Поддерживать и дорабатывать в последствии.[/list] Идеально, если сработаемся и будем пилить ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг на Tilda

    Рассматриваю исполнителей только с возможностью оплаты на украинскую банковскую карту. Нужно сделать мультиязычный (украинский + русский) лендинг на стандартных блоках по типу этого: https://lestnica-na-metalle.ru/, но с меньшим кол-вом экранов. Нужен будет подобный функционал: сделать выбор опций (Объём, помол, ...

    Tilda
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать телеграмм бота

    Требуется доработать телеграмм бота. Основной функционал написан , нужно добавить пару сценариев. У меня есть два сценария которые я сам написал . Мне надо их объединить в один Те реализовать асинхронность. Сценарии загрузка файла , выгрузка , ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад