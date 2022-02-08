Лендинг на Tilda

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок780 просмотров
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Рассматриваю исполнителей только с возможностью оплаты на украинскую банковскую карту.

Нужно сделать мультиязычный (украинский + русский) лендинг на стандартных блоках по типу этого: https://lestnica-na-metalle.ru/, но с меньшим кол-вом экранов.

Нужен будет подобный функционал: сделать выбор опций (Объём, помол, кратность доставки и тп) . Пример: https://www.terrakaffe.com/coffee/.

Будет предоставлен прототип, логотип, фирменный шрифт и цвета.

Наполнения не нужно. Возможно будет несколько вопросов по наполнению. 

Кол-ва экранов пока сказать не смогу.

Нужно:

1.понимать порядок ваших цен за экран в стандартных блоках,

2. есть ли функционал, описанный выше в стандартных блоках или это zero-блок. Сколько стоит такой блок.

Tilda
2 года назад
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
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