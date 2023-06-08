Сайты на Tilda. Дизайн-макет в Figma
Приветствую тебя, работодатель.
Я создаю сайты «под ключ» на Tilda.
В мою работу входят такие этапы:
• подбор референсов
• анализ конкурентов
• дизайн-макет в Figma
• верстка на Tilda
• базовые настройки СЕО
• подключение дополнительных сервисов(при надобности)
• обучение пользованием готового сайта.
Мой telegram: @YuliiaBaboshyna
Портфолио
- Лендинг для фотографа. Tilda zero-block34 просмотра
- Редизайн интернет-магазина на Тильда10 просмотров
- Лендинг для психолога на Tilda23 просмотра
- Дизайн-макет в Figma76 просмотров
- Лендинг для фотографа. Tilda zero-block34 просмотра