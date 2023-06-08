Yuliia_Baboshyna

Юлия Бабошина Yuliia_Baboshyna

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты на Tilda. Дизайн-макет в Figma

Приветствую тебя, работодатель.

Я создаю сайты «под ключ» на Tilda.

В мою работу входят такие этапы:

• подбор референсов

• анализ конкурентов

• дизайн-макет в Figma

• верстка на Tilda

• базовые настройки СЕО

• подключение дополнительных сервисов(при надобности)

• обучение пользованием готового сайта.

Мой telegram: @YuliiaBaboshyna