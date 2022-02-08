Сервис на wordpres

На вордпресс (на чистом, последней версии) сделать функционал (описание в ТЗ)

Суть: через API xml сервиса нужно собрать данные Яндекс выдачи и разместить строки по логике описанной в ТЗ.

Подробное описание в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1IfJ9OuzCf7YBpxYJNi4ON16o-JR0WoIN23slJL4b7VY/edit?usp=sharing

Критерии выбора исполнителя:

1. опыт (опыт кастомных решений под вордпрес)

2. цена (фрилансер, цена не выше остальных)

3. сроки (тут уже как бонус)

Работаем через безопасную сделку с вами, комиссия с меня. Другие варианты не рассматриваю.