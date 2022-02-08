Калькулятор на сайт

Ищу исполнителя для настройки выгрузки товаров с сайта Sima-land.ru на сайт. Выгрузка по API https://www.sima-land.ru/api/v5/help/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на cms WordPress
Калькулятор вывести на отдельную страницу.
Ссылку на страницу вывести в верхнее меню.
Калькулятор считает число фасадного кирпича для выбранных параметров, и необходимое количество укладочной смеси в кг. Пользователь
вводит периметр и высоту строения. Размер кирпича пользователь выбирает из
списка, который со временем может быть расширен. Так же пользователь вводит
толщину шва.
В калькуляторе 3 режима работы: только фасадная кладка, только внутренняя кладка, или и фасадная и внутренняя кладка. Если
используется и внутренняя и фасадная - считается так же объем зазора (его толщину
вводит пользователь) для утеплителя между фасадной и внутренней кладкой.
Для внутренней кладки есть 3 опции что использовать: кирпич рядовой, керамические блоки или газосиликатные блоки.
Если выбран рядовой кирпич - пользователь выбирает размер кирпича из списка (он отличается от списка фасадных кирпичей и со временем
может быть пополнен), толщину внутренней кладки (0.5, 1, 1.5 или 2 кирпича) и
толщину шва между кирпичами (если в толщине стены больше 1го кирпича - считать
толщину шва между ними как и между слоями в высоте, но она может отличаться от
толщены шва фасадного кирпича).
Если выбраны керамические блоки - пользователь выбирает размер блока из списка (так же предусмотреть возможное расширение
списка) и вводит толщину шва между вертикальными рядами (с боков блоки
ложатся встык, без раствора)
Если выбраны газосиликатные блоки - пользователь выбирает размер из предложенного списка (предусмотреть расширение) и толщину швов
клея.
В результатах выводить количество необходимых материалов и необходимый вес раствора (все нормы расходов предоставим).
Добавление проёмов - пользователь может добавлять произвольное число проёмов.
Для каждого проёма вводиться высота, ширина и количество их в строении (при расчете материалов вычитаем от общего числа все,
что не входит в проем, а так же предусмотреть что бы проемы не оказались суммарно
больше чем само строение). Добавленные проемы пользователь может удалять (каждый по отдельности) при необходимости.
Добавление мансард (плоскость между скатами крыши) - пользователь при добавлении мансарды выбирает тип мансарды (односкатная,
двухскатная или четырехскатная) и вводит высоту и длину основания (для
четырехскатной две высоты и длины оснований между высотами), а также количество
мансард введенного типа и параметров. Площадь мансард суммируется с общей
площадью здания (если есть мансарды - суммарная площадь проёмов не должна
превышать площадь строения и суммарную площадь добавленных мансард).
В верхней части калькулятора картинка с домом, на которой показываются все вводимые параметры: если пользователь вводит фасадный
кирпич или наводит курсор на блок калькулятора отвечающий за фасадные материалы
- на главной картинке появляется изображение фасадной кладки, если вводим зазор
то картинка на которой видны внутренняя и фасадная кладка и стрелкой показан зазор
между ними. И т.д.
(Картинки не предоставим, их либо нужно нарисовать, либо все найти в интернете. НО! Все должно быть в одном стиле!!!).
Эта картинка (меняющаяся в зависимости от того, что вводим или на какой элемент калькулятора наведен курсор) должна быть
закреплена постоянно в верхней части калькулятора.
Результаты любых изменений сразу же выводятся на экран, без кнопки посчитать.
Под результатом расчета (если все введенные параметры корректны) есть кнопка 'скачать расчет в pdf'. В pdf-файле шапка с
логотипом, адресам и контактами нашей организации, затем исходные данные и
результаты расчетов.
Полностью адаптивная верстка до 320px, при просмотре с телефона - только портретный режим (так как картинка закреплена
вверху, при повороте экрана под ней скроются элементы управления калькулятором),
при повороте телефона вывести заглушку с картинкой, показывающей что нужно
повернуть экран обратно).
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