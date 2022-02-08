Калькулятор на сайт

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Калькулятор вывести на отдельную страницу.

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Калькулятор считает число фасадного кирпича для выбранных параметров, и необходимое количество укладочной смеси в кг. Пользователь

вводит периметр и высоту строения. Размер кирпича пользователь выбирает из

списка, который со временем может быть расширен. Так же пользователь вводит

толщину шва.

В калькуляторе 3 режима работы: только фасадная кладка, только внутренняя кладка, или и фасадная и внутренняя кладка. Если

используется и внутренняя и фасадная - считается так же объем зазора (его толщину

вводит пользователь) для утеплителя между фасадной и внутренней кладкой.

Для внутренней кладки есть 3 опции что использовать: кирпич рядовой, керамические блоки или газосиликатные блоки.

Если выбран рядовой кирпич - пользователь выбирает размер кирпича из списка (он отличается от списка фасадных кирпичей и со временем

может быть пополнен), толщину внутренней кладки (0.5, 1, 1.5 или 2 кирпича) и

толщину шва между кирпичами (если в толщине стены больше 1го кирпича - считать

толщину шва между ними как и между слоями в высоте, но она может отличаться от

толщены шва фасадного кирпича).

Если выбраны керамические блоки - пользователь выбирает размер блока из списка (так же предусмотреть возможное расширение

списка) и вводит толщину шва между вертикальными рядами (с боков блоки

ложатся встык, без раствора)

Если выбраны газосиликатные блоки - пользователь выбирает размер из предложенного списка (предусмотреть расширение) и толщину швов

клея.

В результатах выводить количество необходимых материалов и необходимый вес раствора (все нормы расходов предоставим).

Добавление проёмов - пользователь может добавлять произвольное число проёмов.

Для каждого проёма вводиться высота, ширина и количество их в строении (при расчете материалов вычитаем от общего числа все,

что не входит в проем, а так же предусмотреть что бы проемы не оказались суммарно

больше чем само строение). Добавленные проемы пользователь может удалять (каждый по отдельности) при необходимости.

Добавление мансард (плоскость между скатами крыши) - пользователь при добавлении мансарды выбирает тип мансарды (односкатная,

двухскатная или четырехскатная) и вводит высоту и длину основания (для

четырехскатной две высоты и длины оснований между высотами), а также количество

мансард введенного типа и параметров. Площадь мансард суммируется с общей

площадью здания (если есть мансарды - суммарная площадь проёмов не должна

превышать площадь строения и суммарную площадь добавленных мансард).

В верхней части калькулятора картинка с домом, на которой показываются все вводимые параметры: если пользователь вводит фасадный

кирпич или наводит курсор на блок калькулятора отвечающий за фасадные материалы

- на главной картинке появляется изображение фасадной кладки, если вводим зазор

то картинка на которой видны внутренняя и фасадная кладка и стрелкой показан зазор

между ними. И т.д.

(Картинки не предоставим, их либо нужно нарисовать, либо все найти в интернете. НО! Все должно быть в одном стиле!!!).

Эта картинка (меняющаяся в зависимости от того, что вводим или на какой элемент калькулятора наведен курсор) должна быть

закреплена постоянно в верхней части калькулятора.

Результаты любых изменений сразу же выводятся на экран, без кнопки посчитать.

Под результатом расчета (если все введенные параметры корректны) есть кнопка 'скачать расчет в pdf'. В pdf-файле шапка с

логотипом, адресам и контактами нашей организации, затем исходные данные и

результаты расчетов.

Полностью адаптивная верстка до 320px, при просмотре с телефона - только портретный режим (так как картинка закреплена

вверху, при повороте экрана под ней скроются элементы управления калькулятором),

при повороте телефона вывести заглушку с картинкой, показывающей что нужно

повернуть экран обратно).