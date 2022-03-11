rommiro

Роман rommiro

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Seo

    Необходимо провести SEO-оптимизацию сайта, который не содержит товаров и статей. Включает в себя подбор грамотных title и description meta tags, составление семантического ядра, добавление файлов sitemap и robots.txt, а также индексацию в поисковых системах Google и Yandex.

    Оптимизация сайтовGoogleSEOЯндекс
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Поисковая оптимизация

    Требуется выполнить поисковую оптимизацию нового веб-ресурса. Основная задача заключается в улучшении видимости сайта в поисковых системах. Ожидается проработка ключевых слов, контента и технических аспектов SEO.

    Оптимизация сайтов
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сайт

    Необходимо исправить несколько багов на сайте с использованием jQuery и PHP. Задачи включают исправление темы, подсчет просмотров, доработку системы подписки и подключение оплаты. Ищется программист для длительного сотрудничества, не посредник. Поддержка проекта в будущем обязательна.

    Интеграция платежных системУстранение ошибокJavaScriptjQueryPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Проект

    Требуется консультация по выбору сервера для образовательного проекта. Необходимо объяснить и обосновать выбор между выделенным сервером и облаком, учитывать количество одновременно пользователей, ширину канала и мощность оборудования (CPU, RAM). Подробности будут обсуждены в переписке.

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Исправить ошибки на сайте

    Требуется исправить ошибки на сайте, включая реализацию регистрации и входа через GOOGLE и VK, переверстку панели регистрации, изменение видео плеера, исправление логики подписки и подключение оплаты. Задача включает работу с PHP, CSS и JavaScript.

    Верстка блоковИнтеграция платежных системУстранение ошибокCSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработать сайт

    $15

    Необходимо доработать сайт, изменив фронт с полосок на квадраты. Также требуется добавить элемент CSS по предоставленному примеру и создать функцию на JavaScript для рандомного выбора элементов. Функционал сайта трогать не нужно.

    Доработка сайтовCSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать сайт

    Требуется доработка сайта, включающая изменения в системе голосования, корректировку процесса регистрации, добавление новых элементов на фронт, создание формы обратной связи и исправление существующих багов. Используемые технологии: JS и PHP.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт

    Требуется доработка сайта, включающая переделку голосования, правки в регистрации, добавление фронт-элементов и формы обратной связи. Необходимы навыки веб-программирования, включая JS и PHP, а также исправление багов.

    JavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки на сайте (добавление и изменение элементов, jQuery, баги)

    Требуются правки на сайте, включающие добавление новых элементов, изменение формы подписки, исправление мелких багов и подключение системы оплаты. Необходимо использовать jQuery для реализации изменений и обеспечить корректную работу всех новых функций.

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Несколько проправок на сайте

    Требуется внести несколько правок на готовом сайте. Необходимо доработать процесс регистрации, добавить анимации с использованием jQuery и заменить текущий плеер. Ожидается качественное выполнение задач с учетом существующего дизайна сайта.

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Требуется разработка сайта-каталога на JavaScript, который должен быть адаптивным и кроссбраузерным. Внутри каждой буквы - подкатегории, открытые и закрытые категории, последние из которых платные. При нажатии на категорию запускается видео со звуком, а также должны быть анимации при навигации. Необходима регистрация пользователя.

    JavaScript
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$50
10 баллов
год назад
Исправить ошибки на сайте
CSSJavaScriptPHPВерстка блоковИнтеграция платежных системУстранение ошибок
Приятно иметь дело! С удовольствием возьмусь за следующие задачи.
Качество и скорость на высшем уровне. Вы просто описываете задачу и решение готово.
Ответный отзыв
proinfotech
Виталий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Доработать сайт
CSSJavaScriptДоработка сайтов
Отличный заказчик! Рекомендую
Только положительные эмоции.
Ответный отзыв