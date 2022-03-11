Требуется разработка сайта-каталога на JavaScript, который должен быть адаптивным и кроссбраузерным. Внутри каждой буквы - подкатегории, открытые и закрытые категории, последние из которых платные. При нажатии на категорию запускается видео со звуком, а также должны быть анимации при навигации. Необходима регистрация пользователя.