Необходимо провести SEO-оптимизацию сайта, который не содержит товаров и статей. Включает в себя подбор грамотных title и description meta tags, составление семантического ядра, добавление файлов sitemap и robots.txt, а также индексацию в поисковых системах Google и Yandex.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется выполнить поисковую оптимизацию нового веб-ресурса. Основная задача заключается в улучшении видимости сайта в поисковых системах. Ожидается проработка ключевых слов, контента и технических аспектов SEO.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо исправить несколько багов на сайте с использованием jQuery и PHP. Задачи включают исправление темы, подсчет просмотров, доработку системы подписки и подключение оплаты. Ищется программист для длительного сотрудничества, не посредник. Поддержка проекта в будущем обязательна.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется консультация по выбору сервера для образовательного проекта. Необходимо объяснить и обосновать выбор между выделенным сервером и облаком, учитывать количество одновременно пользователей, ширину канала и мощность оборудования (CPU, RAM). Подробности будут обсуждены в переписке.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Требуется исправить ошибки на сайте, включая реализацию регистрации и входа через GOOGLE и VK, переверстку панели регистрации, изменение видео плеера, исправление логики подписки и подключение оплаты. Задача включает работу с PHP, CSS и JavaScript.Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $15
Необходимо доработать сайт, изменив фронт с полосок на квадраты. Также требуется добавить элемент CSS по предоставленному примеру и создать функцию на JavaScript для рандомного выбора элементов. Функционал сайта трогать не нужно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка сайта, включающая изменения в системе голосования, корректировку процесса регистрации, добавление новых элементов на фронт, создание формы обратной связи и исправление существующих багов. Используемые технологии: JS и PHP.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется доработка сайта, включающая переделку голосования, правки в регистрации, добавление фронт-элементов и формы обратной связи. Необходимы навыки веб-программирования, включая JS и PHP, а также исправление багов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуются правки на сайте, включающие добавление новых элементов, изменение формы подписки, исправление мелких багов и подключение системы оплаты. Необходимо использовать jQuery для реализации изменений и обеспечить корректную работу всех новых функций.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется внести несколько правок на готовом сайте. Необходимо доработать процесс регистрации, добавить анимации с использованием jQuery и заменить текущий плеер. Ожидается качественное выполнение задач с учетом существующего дизайна сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется добавить функционал регистрации на сайт, а также выполнить мелкие доработки. Необходима консультация разработчика для уточнения деталей и технических требований.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта-каталога на JavaScript, который должен быть адаптивным и кроссбраузерным. Внутри каждой буквы - подкатегории, открытые и закрытые категории, последние из которых платные. При нажатии на категорию запускается видео со звуком, а также должны быть анимации при навигации. Необходима регистрация пользователя.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад