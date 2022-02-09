Добавить функционал в фреймворк jam-pay (jam-py.com)

Добрый день.

Мне необходимо добавить функционал в фреймворк, jam-py (его сайт: jam-py.com). Я заказывал приложение у человека для контроля отчета сервисных центров (там для некоторых типов продукции контроль серийных номеров, история ремонтов, автоматическая проверка отчета по заданным критериям на ошибки и т.д.. в общем много что реализовано уже).

Но к сожалению человек занимающийся приложением отвалился, закончить очень хочется, много времени уже потратили на это.

По текущей задаче: Требуется раз в день заходить на удаленный фтп, кушать табличку с данными (это выгрузка из 1с, в которой имена контрагентов (совпадают с именами сервисных центров в приложении, реализованные запчасти, их стоимость и дата), и заносить их в справочник в приложение (если коротко), и разбивать по принадлежности к пользователю по коду. Далее эти данные может выбирать пользователь при заполнении формы отчета. В таблице базы данных необходимо также помечать, те ячейки (запчасти), которые пользователь выбирал в отчетах. Сможете за такое взяться?, естественно более подробно расскажу и покажу в видеодемонстрации и ТЗ

БД postgres, пользовались через консоль, также знаю, что есть утилита есть утилита pgadmin