Подключение к API с аунтификацией и итоговым получением массива

Есть сайт с набором телефонных номеров. Нужно подключиться к API и получить свободные телефонные номера. Документация API есть. Далее как только человек бронирует определённые телефонные номера отправить на сервер информацию о бронировании.

Задача по шагам:

1) Пройти авторизацию. Получить токен. Сохранить токен на сервере.

2) Получить массив с свободными телефонными номерами

3) Если авторизация не пройдена. Пройти авторизацию заново и получить токен.

4) Если клиент бронирует номера, отправить информацию на сервер.

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Дополняю: реализовать нужно на php через curl