Скрипт конфигуратор .yml

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки535 просмотров
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Привествую,

нужен скрипт конструктор yml файла.

конструктор должен уметь добавлять секциии и блоки с полями для заполнения.

справа должны генерироваться метки

на выходе данные для  .yml c правильной иерархией

функция сохранения не нужна, достаточно, если будет генерить все на одной странице

во вложении пример

2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад