Скрипт конфигуратор .yml

Необходимо на чистом свежем движке Вордпрес, создать модуль Логику его работы подробно описал в ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/18NN48sEfmH9iyyPWBErgrZyj75wjCyZ7GgKSxjNTyjE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/18NN48sEfmH9iyyPWBErgrZyj75wjCyZ7GgKSxjNTyjE/edit?usp=sharing[/url] Логика простая: получить данные и разметить в БД, подробно просто расписал. У вас должен быть опыт кастомизации Ворпдрес или написания модулей. От вас ...