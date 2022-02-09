Перенести сайт на Битрикс на шаблон Аспро Максимум

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки584 просмотра
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Необходимо перенести сайт на CMS Bitrix на самописном шаблоне на готовое решение Аспро.Максимум. Максимально грамотно перенести, сохранив структуру URL-адресов и чтобы контент весь можно было редактировать из админки bitrix. Подробное ТЗ отправлю в личку.

2 года назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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