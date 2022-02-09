Создание телеграм-бота для паркинга в ЖК

Доработать или найти установить и настроить плагины для:1) группового изменения цен товаров 2) для групповой установки акций (скидки) товаров в валюте (доллары, евро) 3) сделать автоматический ежедневный пересчет акционных цен из валютных цен в рубли.
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Нужно сделать чат бот, который сможет помочь соединить арендодателей паркомест и арендующих паркоместа в жилом комплексе. ТЗ прикрепил
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