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Приложение таксимер, является агрегатором такси служб. Ccылка на сайт: [url=https://taximer.com.ua/]https://taximer.com.ua/[/url] Сейчас доступна бета- версия для Android: [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer]https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer[/url] Приложения предоставляет rest api для мобильных платформ android, ios. Написанно на php7+(symfony4). На данный момент приложение интегрировано с api одного из программных обеспечений ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Развернуть инфраструктуру на DigitalOcean: с возможностью быстро масштабироваться (увеличивать число web серверов без даунтайма) мониторинг состояние системы и настроить алерты о критических моментах настроить https. Сущности в системе: 1. Веб сервера: * Php (PHP 7.2.13-1+0~20181207100540.13+stretch~1.gbpf57305 (cli) (built: Dec 7 2018 10:05:40) ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Обязанности:[list=1][*]Разработать мобильное приложение с использованием апи бекенда.[*]релиз на google play[/list] Требования к кандидату: [list=1][*]Опыт разработки мобильных приложений (Наличие приложений, размещенных в Google Play)[*]Желательно иметь опыт работы с google-maps апи, вебсокетами, работа с внешней rest-api[*]Желательные навыки работы с ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Обязанности: [list=1][*]Разработать мобильное приложение с использованием апи бекенда. [*]релиз на google play [/list] Требования к кандидату: [list=1][*]Опыт разработки мобильных приложений (Наличие приложений, размещенных в Google Play) [*]Желательно иметь опыт работы с google-maps апи, вебсокетами, работа с внешней rest-api [*]Желательные навыки работы с ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Целевая аудитория - Гео: Киев, Пользователи ПК, ноутбуков, смартфонов со средним уровнем достатка. Цветовая гамма: по цветам нет однозначного решения. Готов рассмотреть варианты. Нужен минимализм, как можно меньше текста и описаний. Наглядный и понятный интерфейс, использование ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад