artem-f

Артём Бондаренко artem-f

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Создать адаптивный дизайн сайта + дизайн мобильного приложения
Спасибо Артему за возможность поучаствовать в создании столь интересного проекта. Работать было одно удовольствие.
Хороший специалист, было приятно работать, никаких претензий. Рекомендую, не пожалеете
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