Приложение таксимер, является агрегатором такси служб. Ccылка на сайт: [url=https://taximer.com.ua/]https://taximer.com.ua/[/url] Сейчас доступна бета- версия для Android: [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer]https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.taximer[/url] Приложения предоставляет rest api для мобильных платформ android, ios. Написанно на php7+(symfony4). На данный момент приложение интегрировано с api одного из программных обеспечений ...