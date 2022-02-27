Отобразить данные из бд в Wordpress

$70
Веб-программированиеЗавершен2 заявки1016 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу веб-программиста, кто поможет вытащить данные из базы данных и отобразить в админке у пользователей.

Есть скрипт, который заполняет базу данных.

Подробнее в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1O3u2pNjpMIGjZcQoZ-LgaekkvhvXzDxa8075t3hL4Xc/edit?usp=sharing

Если сработаемся, есть ещё 2 задачи по этому проекту.

WordPress
2 года назад
lev-filimon
Семён 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aberkut
Андрей 
51 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$70
3 дня
RUBUAH
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