Доработка сайта php

Нужно сделать клон наших двух сайтов на YII2 на любой СМСке, ожидать на открытую карту 3. А также нужно доработать сайт на YII2 и на открытую карту 3 Тех задание представлю, желательно через телегу zakaz021 ( Сроки 1-5 дней) Оплата - по договоренности