Доработка сайта php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки588 просмотров
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Нужно сделать клон наших двух сайтов на YII2 на любой СМСке, ожидать на открытую карту 3. А также нужно доработать сайт на YII2 и на открытую карту 3 Тех задание представлю, желательно через телегу zakaz021 ( Сроки 1-5 дней) Оплата - по договоренности

PHP
2 года назад
guest_16444651415173
2 года в сервисе
Был
2 года назад