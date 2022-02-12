Доработки сайта

$27
Веб-программированиеЗавершен1 заявка83 просмотра
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Нужно добавить на страницы родительских категорийсекцию с постами из всех дочерних категорий, и кнопку "Показать больше" с переходом на следующую страницу. Ну и соответственно, на этой странице должна быть ссылка на следующую и

т.д.

2 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alex-tret
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
50 отзывов
2 года назад
$27
2 дня
RUB
Спасибо, всё быстро и с учетом всех пожеланий)
Все отлично!