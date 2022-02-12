Доработки сайта

Ребят, ищем подрядчика на для сотрудничества на регулярной основе. Основная необходимость в знаниях Symfony, Laravel, WordPress, Vue.js. Задачи, которые есть сейчас, по проекту на Symfony 5. Есть портал. Он состоит из двух частей: 1 - новости, курсы, ...
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Нужно добавить на страницы родительских категорийсекцию с постами из всех дочерних категорий, и кнопку "Показать больше" с переходом на следующую страницу. Ну и соответственно, на этой странице должна быть ссылка на следующую и
т.д.
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