Разработать дашборд для интеграции с Home Assistant

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Необходимо разработать дашборд с виджетами для интеграции с Home Assistant, для того чтобы передавать данные с датчиков по API с Home Assistant.

Home Assistant - написан на Python, поэтому фронт думаю нужно будет написать на React

После разработки фронта необходимо настроить туда передачу данных из бека по API с Home Assistant

Далее дашборд с виджетами размещается на хостинг или VPS, привязываем домен или поддомен (app.site.ru) и при переходе на URL мы должны видеть все данные с Home Assistant в реальном времени.

Какие данные передаем

1) Данные о погоде

2) Данные с датчиков Температура/Влажность

3) Данные с счетчика электроэнергии: Потребление сейчас, потребление по дням/месяцам

Дизайна нет, необходимо использовать виджеты те что в Home Assistant

2 года назад
mark_lavrov
Марк 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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