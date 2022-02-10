Чат Viber в 1с обычные формы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки722 просмотра
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Нужно реализовать чат через апи вайбер внутри 1с, поднять веб сервис, через вебхуки получать сообщения и по апи отправлять сообщения.

нужен абсолютно классический чат внутри 1с (имя контакта/телефон) и чат, переключение между чатами (по аналогии с битрикс24)

2 года назад
emlax
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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