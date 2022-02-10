Чат Viber в 1с обычные формы

Вот тз, можете пожалуйста оценить его https://docs.google.com/document/d/10fj2at1sTGl5m3fDpuxsvRO7TivTnCmh_t0LzODx95o/edit?usp=sharingВ тз описан функционал, который не зависит от сторонних сервисов и использует ресурсы сервера, нужно сделать используя Node и s3 протокол. На фронте уже все сделали, нужно бэк подготовить ...
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Нужно реализовать чат через апи вайбер внутри 1с, поднять веб сервис, через вебхуки получать сообщения и по апи отправлять сообщения.
нужен абсолютно классический чат внутри 1с (имя контакта/телефон) и чат, переключение между чатами (по аналогии с битрикс24)
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