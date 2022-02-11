Доработка сайта на 1С-Битрикс - для начинающих, для того кто готов научится программированию Битрикс системе, рассматриваем как молодого программиста, который хочет учится, поможем с опытом и дадим проекты для роста и практики, пожалуйста, пишите мне в телеграмм, указанный в профиле, спасибо, с уважением!