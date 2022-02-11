Проект на PHP 7+ и ZebdFramework 1

ТЗ прилагается. Просьба расписать стоимость работ по каждому пункту. Сроки также хочется услышать реальные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
ZendFramework 1 - Широко используется. Уметь отлаживать и создавать новые классы для этой платформы.
PHP 5.6 & 7+
MySQL 5.7
CSS и SCSS - Уметь добавлять и обновлять стили в существующее CSS.
Javascript, jQuery - Уметь отлаживать и обновлять JS (при необходимости).
Желательно иметь опыт с:
Laravel 6+.
Framework Symfony 5.
node.js.
AWS Cloudsearch.
JIRA.
Vagrant and Ansible.
ТЗ в ЛС.
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