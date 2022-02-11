Проект на PHP 7+ и ZebdFramework 1

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки989 просмотров
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Требования:

ZendFramework 1 - Широко используется. Уметь отлаживать и создавать новые классы для этой платформы.

PHP 5.6 & 7+

MySQL 5.7

CSS и SCSS - Уметь добавлять и обновлять стили в существующее CSS.

Javascript, jQuery - Уметь отлаживать и обновлять JS (при необходимости).

Желательно иметь опыт с:

Laravel 6+.

Framework Symfony 5.

node.js.

AWS Cloudsearch.

JIRA.

Vagrant and Ansible.

ТЗ в ЛС.

PHP
2 года назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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