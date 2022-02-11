Парсер мастеров маникюра с сайта-донора на наш сайт. Вывод информации

$40
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки781 просмотр
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Необходимо написать внедрить парсер мастеров маникюра с сайта-донора на наш сайт.

Реализация на PHP.

Необходимо, чтобы карточки мастеров на лету выводились на страницу нашего сайта (нужно просто копирование вывода с сайта донора, интеграция с базой данных не нужна).

Т.е. скрипт переходит по ссылке донора, парсит карточки мастеров и выводит их на нашей странице. Так же, на странице-доноре есть кнопка «показать ещё». Данную кнопку необходимо так же внедрить и на нашем сайте, чтобы при клике на неё подгружались следующие результаты с сайта-донора.

2 года назад
guest_15720725561593
4 года в сервисе
Был
2 года назад