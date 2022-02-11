Телеграм бот для автопродаж

Нужен бот полностью автоматизированый для автопродаж информаций, услуг. Система приема платежей нужна киви и криптовалюта. Что бы бот сам мог проверять поступил платеж или нет, что бы после каждой продажи менял кошелёк. Т.е для каждого реального покупателя будет отдельный номер кошелька. (Номера есть) что бы была возможность клиентам оставлять отзывы(после совершения покупки)