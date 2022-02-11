Телеграм бот для автопродаж

ТЗ прилагается. Просьба расписать стоимость работ по каждому пункту. Сроки также хочется услышать реальные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот полностью автоматизированый для автопродаж информаций, услуг. Система приема платежей нужна киви и криптовалюта. Что бы бот сам мог проверять поступил платеж или нет, что бы после каждой продажи менял кошелёк. Т.е для каждого реального покупателя будет отдельный номер кошелька. (Номера есть) что бы была возможность клиентам оставлять отзывы(после совершения покупки)
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