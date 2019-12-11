Artur_Sh

Артур Artur_Sh

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Модифицировать прошивку контроллера на ESP32

    $200

    Требуется модификация прошивки контроллера мини бассейна на ESP32, написанной в ESP IDF. Необходимо добавить управление платой DFPLAYER по UART из веб-панели и разработать контроллер на Arduino для управления RGB лентой, подключенной по I2C, с возможностью управления через веб-интерфейс.

    Arduino
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать 4QAM модулятор\демодулятор для STM32

    Требуется разработать QAM модулятор и демодулятор для STM32 с максимальной скоростью передачи до 2.5-3 кбит/с и частотой несущей от 1500 до 2500 Гц. Необходим опыт в данной сфере и наличие отладок STM. Возможен вариант моделирования в Matlab с использованием звуковых карт компьютера.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение для Android

    Требуется создать Android-приложение, которое будет подключаться к WIFI камере и воспроизводить RTSP поток с задержкой до 100 мс. Приложение также должно записывать поток в видеофайл формата MP4. Интерфейс в данный момент не требуется.

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Модернизировать WEB систему

    $500

    Ищется full-stack программист для модернизации веб-системы, работающей с аудио и видео потоками. Необходимо переработать бэк на Node.js и фронт на React.js, реализовать просмотр живого видео, а также доработать функционал приема и обработки потоков. Опыт работы с потоковым видео обязателен.

    Node.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибки на front-end

    Требуется программист для исправления ошибок в front-end, написанном на React.js с типизацией. Работа должна выполняться в дневное время, с учетом графика бекенд-разработчика (с 9 до 18). Позиция открыта только для специалистов из Украины.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист Node.js

    Требуется разработка микросервиса на Node.js для приема RTP пакетов по UDP от IP камеры. Необходимо реализовать подтверждение о получении пакета, организацию буфера для упорядочивания пакетов и передачу их в кодек FFMPEG для сохранения в видеофайл. Также требуется обеспечить трансляцию видео потока в реальном времени.

    Node.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • WIFI mesh сеть на Android

    Здравствуйте, необходимо разработать приложение, которое будет позволять смартфонам и планшетам с Android 7.1 и выше организовывать mesh сеть по WIFI.  В рамках этой сети одно из устройств будет стримить видео поток, остальные устройства будут принимать ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для Android

    Необходима программа репитер WIFI сигнала на планшете или на смартфоне под управление ОС Android 7.1 Желательно разработчик, который уже делал подобное приложение.  Приложение для стримминга видео/аудио по сети WIFI? должно состоять из двух ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка фронта на VUE.js

    Здравствуйте. Требуется доработка веб-приложения на вью. Обязательны умения работы с vuex(все данные хранятся там)  + нужно разбираться в чужом коде. По задачам - рефакторинг, небольшая оптимизация пары моментов (работа с апи карт), обновление запросов ...

    Vue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист embedded linux

    $4000

    Здравствуйте, требуется программист embedded linux с опытом работы с SOC от NXP IMX6 или старше, Rockchip, Alwinner, TI Sitara и т.п.. Задача - разработка IP камеры. Очень желателен опыт разработки таких систем.

    Linux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка фронта на vue.js

    Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок). Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. ...

    Vue.js
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад