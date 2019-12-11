Требуется разработка микросервиса на Node.js для приема RTP пакетов по UDP от IP камеры. Необходимо реализовать подтверждение о получении пакета, организацию буфера для упорядочивания пакетов и передачу их в кодек FFMPEG для сохранения в видеофайл. Также требуется обеспечить трансляцию видео потока в реальном времени.