Требуется модификация прошивки контроллера мини бассейна на ESP32, написанной в ESP IDF. Необходимо добавить управление платой DFPLAYER по UART из веб-панели и разработать контроллер на Arduino для управления RGB лентой, подключенной по I2C, с возможностью управления через веб-интерфейс.
- $200Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать QAM модулятор и демодулятор для STM32 с максимальной скоростью передачи до 2.5-3 кбит/с и частотой несущей от 1500 до 2500 Гц. Необходим опыт в данной сфере и наличие отладок STM. Возможен вариант моделирования в Matlab с использованием звуковых карт компьютера.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать Android-приложение, которое будет подключаться к WIFI камере и воспроизводить RTSP поток с задержкой до 100 мс. Приложение также должно записывать поток в видеофайл формата MP4. Интерфейс в данный момент не требуется.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Ищется full-stack программист для модернизации веб-системы, работающей с аудио и видео потоками. Необходимо переработать бэк на Node.js и фронт на React.js, реализовать просмотр живого видео, а также доработать функционал приема и обработки потоков. Опыт работы с потоковым видео обязателен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется программист для исправления ошибок в front-end, написанном на React.js с типизацией. Работа должна выполняться в дневное время, с учетом графика бекенд-разработчика (с 9 до 18). Позиция открыта только для специалистов из Украины.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка микросервиса на Node.js для приема RTP пакетов по UDP от IP камеры. Необходимо реализовать подтверждение о получении пакета, организацию буфера для упорядочивания пакетов и передачу их в кодек FFMPEG для сохранения в видеофайл. Также требуется обеспечить трансляцию видео потока в реальном времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо разработать приложение, которое будет позволять смартфонам и планшетам с Android 7.1 и выше организовывать mesh сеть по WIFI. В рамках этой сети одно из устройств будет стримить видео поток, остальные устройства будут принимать ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима программа репитер WIFI сигнала на планшете или на смартфоне под управление ОС Android 7.1 Желательно разработчик, который уже делал подобное приложение. Приложение для стримминга видео/аудио по сети WIFI? должно состоять из двух ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка веб-приложения на вью. Обязательны умения работы с vuex(все данные хранятся там) + нужно разбираться в чужом коде. По задачам - рефакторинг, небольшая оптимизация пары моментов (работа с апи карт), обновление запросов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $4000
Здравствуйте, требуется программист embedded linux с опытом работы с SOC от NXP IMX6 или старше, Rockchip, Alwinner, TI Sitara и т.п.. Задача - разработка IP камеры. Очень желателен опыт разработки таких систем.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок). Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад