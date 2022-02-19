Скрипт автоматизация

Имеется сайт на платформе Opencart. Нужно реализовать автоматизацию по отправке сообщений с моего аккаунта в ВИЧАТ другим юзерам (поставщикам).

Коротко суть работы автоматизации:

1) Клиент оформил и оплатил заказ. Заказ получил статус ОПЛАЧЕН.

2) Сделанная (потенциальным исполнителем) автоматизация должна работать по крону и заказ со статусом ОПЛАЧЕН отправляется в виде сообщения определенному юзеру из вичата (настраивается по ID через вашу оптимизацию) в виде адреса доставки и фото товара с размерами.

Также, помимо самой автоматизации нужна возможность самостоятельного добавления/редактирования/удаления поставщиков в простом виде, чтобы "неразработчик" мог это выполнить..

Вот и все. Развернутое ТЗ пришлю исполнителю лично (детали), но главная суть работы указана в описании заказа.