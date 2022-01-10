Привет 👋.

Пишу всякие годные штуки на ЯП PHP. Имею большой опыт в виде 6 лет работы. За это время преодолел путь от написания простых сайтов на WordPress до работы над SaaS-решениями для бизнеса.

Немного технической информации:

➖ PHP 7/8, Laravel - основной стек, на котором способен написать бекенд.

➖ Symfony - знаю, но основным для работы выбрал именно Laravel.

➖ Bitrix - какое-то время занимался написанием решений (модулей) для данной CMS.

➖ WordPress - просто знаю на отличном уровне.

➖ Хоть и занимаюсь преимущественно бекенд-работами, также знаю необходимый минимум для небольших фронтенд-работ.

➖ Git/Docker/etc - знаком со всеми необходимыми инструментами для работы.

Занимаюсь решением крупных задач, конвертацией идей в рабочую логику. Простой веб-сайт пиццерии или суши-шопа, рабочий портал компании, интернет-магазин техники, CRM для среднего или крупного бизнеса - все это я способен реализовать.

Открыт для работы над новыми проектами. Являюсь самозанятым.