jamasad

Эдуард jamasad

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Привет 👋.

Пишу всякие годные штуки на ЯП PHP. Имею большой опыт в виде 6 лет работы. За это время преодолел путь от написания простых сайтов на WordPress до работы над SaaS-решениями для бизнеса.

Немного технической информации:

➖ PHP 7/8, Laravel - основной стек, на котором способен написать бекенд.

➖ Symfony - знаю, но основным для работы выбрал именно Laravel.

➖ Bitrix - какое-то время занимался написанием решений (модулей) для данной CMS.

➖ WordPress - просто знаю на отличном уровне.

➖ Хоть и занимаюсь преимущественно бекенд-работами, также знаю необходимый минимум для небольших фронтенд-работ.

➖ Git/Docker/etc - знаком со всеми необходимыми инструментами для работы.

Занимаюсь решением крупных задач, конвертацией идей в рабочую логику. Простой веб-сайт пиццерии или суши-шопа, рабочий портал компании, интернет-магазин техники, CRM для среднего или крупного бизнеса - все это я способен реализовать.

Открыт для работы над новыми проектами. Являюсь самозанятым.

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Отзывы заказчиков

guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Небольшая доработка на Laravel
Laravel
Эдуард качественно и быстро решил проблему, рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично :)
Ответный отзыв
FelixFrinn
Феликс 
39 лет
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
$80
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на Symfony
Symfony
Рекомендую Эдуарда! Разобрался в чужом коде, предложил за работу адекватную стоимость. Будем работать еще
Из-за болезни нарушил сроки, к чему заказчик отнёсся с пониманием. Надеюсь, поработаем ещё.
Ответный отзыв
selticwillson
Марк 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Написать супер простую админку для замены нескольких текстовых значени
быстро и качественно выполнил заказ
Рад был сотрудничать.
Ответный отзыв
selticwillson
Марк 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$180
10 баллов
3 года назад
Написать чекер с обращениями к API и веб админкой.
LaravelNFT
отлично выполнил заказ
Приятно было поработать!
Ответный отзыв
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Починить битрикс
Все отлично
Отличный заказчик, был рад сотрудничеству!
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