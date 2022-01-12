Доработка сайта на webasyst (shop-script)

Задача

1) Проблемы в админке сайта :

-заказы не открываются (не видна информация ни о товаре, ни о клиенте)

-доступа к Покупатели также нет (не грузится ни список, ни информация по персоне)

2)В Разделах и Категориях сделать текстовую крутилку с рекламными словами из семантики:

Вносим вручную, лучше списком с разделителем.

Можно реализовать как скроллинг, но в админке к категориям должно быть поле, где задаются эти ключи (текстом-списком)

3)Визуал:

У некоторых товаров выводится много информации в блоках, а у многих нет вывода и пусто,

поэтому надо как то сделать, чтобы css можем скрывать часть карточки, если она длинная но в тоже время надо сократить вертикальный размер карточки, без потери качества отображения.

4) Раздел Бренды. Доработка:

Необходимо

- сделать хлебные крошки как в основном каталоге

- сделать перелинковку с карточками на другие бренды. формат, возможно карусель, с рандомным подбором 3 или 6 брендов и кэшированием блока на 3 суток