Доработка pop ap

Сайт на Laravel. Разместить на форме кнопку для загрузки фото.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно доработать Pop ap
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