Доработка pop ap

Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро ...