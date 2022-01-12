Перетащить новый дизайн на старый сайт (nuxt js)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки604 просмотра
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Есть сайт, есть дизайн, нужно перетащить новый дизайн (вёрстка), сайт nuxt js.

2 года назад
myroniuks
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад