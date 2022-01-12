Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро ...
Перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1+1=?
Необходимо перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress.
Данные формата XML
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