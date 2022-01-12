Перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1055 просмотров
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Необходимо перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress.

Данные формата XML

WordPress
2 года назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад