Доработка плагина для woocommerce

Задача 1) Проблемы в админке сайта : -заказы не открываются (не видна информация ни о товаре, ни о клиенте) -доступа к Покупатели также нет (не грузится ни список, ни информация по персоне) 2)В Разделах и Категориях сделать текстовую крутилку ...