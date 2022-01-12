Доработка плагина для woocommerce

$25
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Нужно доработать плагин Product Bundles от Woocommerce. Когда при помощи плагина создаю составной товар, то товары входящие в состав прибавляют свою стоимость к основному товару, нужно чтобы не прибавляли.

WooCommerce
2 года назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад