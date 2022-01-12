Доработка в системе Битрикс24 (коробочная версия)

1+1=? Необходимо перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress. Данные формата XML
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать чтобы распределение лидов создаваемых из чатов (диалогов) было на очередь, которая указана в онлайн чате контакт-центра (на данный момент реализовано так, что распределяется на очередь менеджеров указанных во входящих звонках)
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