Доработка в системе Битрикс24 (коробочная версия)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок792 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать чтобы распределение лидов создаваемых из чатов (диалогов) было на очередь, которая указана в онлайн чате контакт-центра (на данный момент реализовано так, что распределяется на очередь менеджеров указанных во входящих звонках)

2 года назад
Bogomaz121
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад