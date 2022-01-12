Задачи на php yii2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка814 просмотров
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1. Внести правки в пользовательскую форму тура. Добавить/убрать несколько полей.

2. Натянуть 2 страницы новой верстки на существующий функционал.

3. Доработать список результатов поиска. Если ничего не найдено показывать результаты рядом.

Оплата согласно вашему часовому рейту, но не более 500 рублей/час. Выплаты сразу после закрытия каждой задачи.

PHP
2 года назад
Iamartur
Артур 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад