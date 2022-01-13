Добрый день, есть задача по android. Пишите те, кто имеет большой опыт в этой области.
Нужен WEB-разработчик WEB3/REACT для создания одностраничника!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Навыки: React js, web3 , дизайн (немного)
Оплата: договорная.
Ждем отклики здесь или на почту, тг.
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