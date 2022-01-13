Нужен WEB-разработчик WEB3/REACT для создания одностраничника!

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки847 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Навыки: React js, web3 , дизайн (немного)

Оплата: договорная.

Ждем отклики здесь или на почту, тг.

React
2 года назад
Morti999
Петров 
35 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать доработки на сайте

    Есть список доработок на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи &gt; Согласование &gt; Выполнение &gt; Тестирование &gt; Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Внедрить реферальную программу на сайт на базе WordPress

    [list=1][*]Сделать кабинет Партнера на сайте. Чтобы только у определенных людей была возможность приглашать новых клиентов по реферальному коду. [*]Реферальный код может генерировать только админ сайта, то есть вручную мы сами. [*]В кабинете Партнера должно отображаться сколько людей ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть новую верстку. PHP Yii2

    $60

    Функционал готов. Нужно только перенести на новую верстку. [url=https://platcebo.github.io/build/set.html]ссылка на новую верстку[/url] Есть подробное т.з. Начать можно сегодня. Опыт работы с гит в команде обязателен! Сайт разворачивается быстро и легко.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Допилить сайт

    Необходимо найти ошибки в работе некоторого функционала и исправить их, или переписать его. Если в общем – довести до нормального рабочего состояния сайт и имеющийся функционал. Подробности в файле. Если нужен доступ к коду – ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задачи на php yii2

    1. Внести правки в пользовательскую форму тура. Добавить/убрать несколько полей. 2. Натянуть 2 страницы новой верстки на существующий функционал. 3. Доработать список результатов поиска. Если ничего не найдено показывать результаты рядом. Оплата согласно вашему часовому рейту, но не ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Карту и калькулятор надо подправить срочно

    поменял местами блоки и вышла такая херь. Надо меню вписать в сетку, что бы не выбиваолась и на мобиле смотрелась и при клике меню на карте ее вверх тянет и белый фон неплохо было бы убрать с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад