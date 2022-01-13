Добрый день, есть задача по android. Пишите те, кто имеет большой опыт в этой области.
Внедрить реферальную программу на сайт на базе WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Сделать кабинет Партнера на сайте. Чтобы только у определенных людей была возможность приглашать новых клиентов по реферальному коду.
- Реферальный код может генерировать только админ сайта, то есть вручную мы сами.
- В кабинете Партнера должно отображаться сколько людей он пригласил и сколько из них купили курсы (и сколько курсов купили).
- Для каждого Партнера % реферального вознаграждение должен выбираться отдельно.
- Вывод средств Партнеру на карту должен осуществляться автоматически при запросе от представителя суммой выше 500 грн (не обязательно, можно обсудить момент).
- Если Партнер приглашает пользователя, у которого уже есть личный кабинет на сайте, данный пользователь не считается рефералом.
- Недопущение покупки курсов с того же IP / емейла, с которого был зарегистрирован Партнер.
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